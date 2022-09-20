Мэтью Брайза о визите спикера Конгресса США в Армению

Прошло уже почти два года со Второй Карабахской войны, в которой Азербайджан одержал Великую победу, вернув себе исторические территории в Карабахе. Но, как и в течение этих двух лет, так и сегодня армянская сторона продолжает обострять отношения на грани

Прошло уже почти два года со Второй Карабахской войны, в которой Азербайджан одержал Великую победу, вернув себе исторические территории в Карабахе. Но, как и в течение этих двух лет, так и сегодня армянская сторона продолжает обострять отношения на границе и вновь перевела ситуацию в полномасштабный военный конфликт.

Report представляет интервью со старшим научным сотрудником Атлантического совета, международным экспертом и бывшим послом США в Азербайджане Мэтью Брайзой.

- Хотелось бы услышать Ваше экспертное мнение касательно сегодняшней ситуации в зоне конфликта и путях ее разрешения.

- Путь решения конфликта ясен и юридически нейтрально согласован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным и определен в ноябре 2020 года, согласно заявлению всех трех лидеров. Конечно же это означало, что Армения обязана вывести все свои войска с территории Азербайджана, и там должны дислоцироваться российские миротворцы в течение как минимум 5 лет, что приведет к открытию новых транспортных коридоров, которые включают Зангезур и Лачын. Также соглашение о нейтральных инфраструктурных проектах от 11 января 2021 года обязывает Армению, Азербайджан и Россию восстанавливать транспортные коридоры вместе, и поэтому Армения обязана выполнять эти соглашения. Я думаю, что премьер-министр Пашинян хотел бы продолжить выполнение обязательств подписанных им самим соглашений, но его политическая оппозиция находит эти соглашения унижением и пытается аннулировать их. Эти действия несправедливы и незаконны, а они, противники Пашиняна, продолжают конфликт с Азербайджаном, потому что считают, что этот конфликт ослабит позиции Пашиняна. Я думаю, что оппозиция должна быть достаточно умна, чтобы не втягивать Армению в ещё одну войну с Азербайджаном, потому что Азербайджан уже уничтожил армянские вооруженные силы во Второй Карабахской Войне, что означает не способность Армении воевать ещё раз. Противники Пашиняна против обязательств, о которых я только что говорил, а также последующие устные обязательства как премьер-министра Пашиняна, так и президента Алиева по демаркации международной границы между Арменией и Азербайджаном создают трудности для подписания окончательного мирного договора. Продолжая конфликт с Азербайджаном, армянская оппозиция считает, что это поможет им вернуть себе политическую власть, ведь до сих есть много армян, которые верят в миф о Великой Армении и в миф о том, что Армению невозможно победить на поле боя. Поэтому им будет сложно разработать новый миф, отражающий текущую реальность. Так что по всем этим причинам, я думаю, мы наблюдаем продолжение конфликта, поскольку политические оппоненты Пашиняна отвергают новую реальность.

И еще один момент, подчеркивающий цель армянских оппонентов Пашиняна, это вернуть вопрос о возможном изменении правового статуса Карабаха в повестку переговоров, и я думаю, что Франция также поддержала эту идею. Понятно, что Азербайджан категорически отвергает эту возможность, утверждая, что в прошлом возможное изменение правового статуса Карабаха рассматривалось, особенно в контексте так называемых основных принципов и Мадридского документа, но Армения отказалась от всей этой структуры Мадридского документа и, следовательно, отказались от любого шанса на нейтрально согласованное изменение правового статуса Карабаха, что привело к войне, которую Армения в итоге проиграла тем самым потеряв всякие шансы.

- Долгое время в США придерживались «молчания» в вопросе разрешения Карабахского конфликта, и даже не признавали геноцида армян. Что сподвигло Конгресс к принятию резолюции геноцида армян в 2019 году, которая по факту идет врознь взаимоотношениям США и Турции, а также визиту спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, в Армению в сентябре этого года?

- Я думаю, что мотивы, которые побудили Конгресс США принять решение о армянском геноциде в 2019 году, а также визит спикера Пелоси в Армению сейчас являются частью внутренней политики США. Прежде всего, армянская диаспора в США очень политически влиятельна в штате Калифорния, а Нэнси Пелоси как раз представляет часть штата Калифорния. При ее содействии в пределах Конгресса американская диаспора Армении продвигала идеологию армян как жертв турок Османской империи, а также жертв Азербайджана во время Второй Карабахской войны. Они не сталкиваются с большой оппозицией со стороны азербайджанской или турецкой диаспоры, поэтому армянско-американская диаспора выдвигает сильные аргументы, предложения и делает вклады в политические кампании для того, чтобы никто не противостоял им. Армянско-американская община подталкивает членов Конгресса к анти-турецким и анти-азербайджанским позициям. Второй момент состоит в том, что в 2019 году Турция решила купить российские системы противовоздушной обороны S400, что было отрицательно воспринято экспертами США и многими военными лидерами и экспертами за пределами США, а также экспертов по национальной безопасности по всей территории США. Этот фактор предоставил армянскому лобби возможность подтолкнуть еще сильнее членов Конгресса к принятию резолюции о геноциде. Я думаю, что это не оказало никакого влияния на отношения США с Турцией, но Турции это не понравилось. Мы заботимся в основном о том, что президент США назвал бы армянским геноцидом. Президент Трамп в то время этого не сделал, но совсем недавно президент Байден сделал. Правительство и президент Турции Эрдоган не восприняли слова Байдена. В итоге мы наблюдаем картину, где члены Конгресса, особенно из Калифорнии, пытаются завоевать благосклонность армянско-американской общины, особенно сейчас с промежуточными выборами в Конгресс, до которых осталось менее двух месяцев. И это вполне объясняет поездку Нэнси Пелоси в Ереван.

Также важно помнить, что Конгресс США независим и отделен от исполнительной власти. Исполнительную власть возглавляет президент, который формулирует и исполняет внешнюю политику США. Конгресс пытается повлиять на внешнюю политику, но не делает это. Политика спикера Пелоси, которая отправилась в Армению в целом в качестве главы или лидера одной ветви правительства США, которая равна исполнительной власти и является отдельной и независимой не отражает общее отношения руководства исполнительной власти. Она имеет право путешествовать, где бы она ни хотела, независимо от желаний президента, или лидера ее политической партии. В случае ее визита в Армению, очевидно, президент Байден и секретарь Блинкен не были довольны, потому что только вчера в Нью -Йорке Секретарь Блинкен принимал министра иностранных дел Азербайджана Байрамова и министра иностранных дел Армении Мирзояна, чтобы попытаться восстановить урегулировать ситуацию. США пытаются успокоить ситуацию, которая, по мнению Азербайджана, уже разрешена. С другой стороны, Пелоси решила поддержать одну сторону – агрессора (Армения), что явно не является политикой президента Байдена и его управления исполнительной властью США.

- Говоря о действиях миссис Пелоси, это уже не первый раз, когда она действует достаточно резко. Так, например, в августе этого года она посетила Тайвань. Данный визит вызвал резкую реакцию со стороны Китая, считающего Тайвань частью своей территории, и рост напряженности в регионе. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит состоится, то это не останется без последствий и Китай примет жесткие и решительные меры. Как вы можете прокомментировать эти действия?

- В августе Ненси Пелоси совершила визит на Тайвань, который аналогичен ее визиту в Ереван, и это означает ее личную поддержку одной стороне конфликта между двумя странами, а не попытку выступить посредником между ними и найти решение. Однако в случае с Тайванем ясно, что политика США регулируется президентом Байденом, и она однозначно на стороне Тайваня против Китая. Это кардинально отличается от случая с Арменией и Азербайджаном, где политика США заключается в том, чтобы не благоприятствовать ни одной из сторон, а попытаться помочь им снизить напряженность и прийти к прочному мирному урегулированию. Однако в случае с Тайванем, опять же, как и в Армении, Пелоси действовала как независимый политик в США, возглавляя часть Конгресса США. Как и в случае с Арменией, в случае с Тайванем президент Байден явно не хотел, чтобы спикер Пелоси ездила на Тайвань и создавала напряженность между США и Китаем, но она имеет право делать все, что хочет, и она этим воспользовалась. Что касается последствий, которыми угрожал Китай, Китай провел несколько беспрецедентно массовых военных учений по всему Тайваню, другими словами, в воде и в воздухе вокруг Тайваня, и послал сигнал о том, в Китае отреагируют, если США проявят большую поддержку Тайваню. Но реакция США на это давление со стороны Китая отличается от реакции президента Байдена, который на выходных заявил, что, если Китай направит вооруженные силы в Тайвань, США будут защищать Тайвань военными методами. Это довольно сильное заявление президента Байдена, поэтому Китай не усугублял напряжение в отношениях с США после визита Пелоси.

- Увы, но сегодняшние террористические действия Армении имеют место быть не только в зоне конфликта, но и в разных городах за пределами двух стран. К сожалению, но по всему миру люди с флагами Армении устраивают нападения на здания посольств Азербайджана, что напрямую ставит в угрозу жизни наших граждан. Ранее вы уже занимали пост посла США, скажите как страна нахождения посольства обязана обеспечивать защиту представителей миссий других стран?

- Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, страна, в которой находятся иностранные посольства, несет ответственность за защиту этих посольств от нападений. В случае с нападениями на посольства Азербайджана принимающие страны, будь то Великобритания или США, сделали свое дело. Во время нападений не было причинено никакого вреда лицам внутри посольства. Нападавшим даже не позволили проникнуть на территорию посольства. Таким образом, это то, что должны делать власти Великобритании или США, и неуверенность в отношении этих властей не может помешать людям принять решение атаковать эти посольства в поддержку Армении или по любой другой причине.

Между тем, хочу выразить благодарность правительству Азербайджана за безопасность, которую они обеспечили нашей миссии США в Азербайджане, когда я работал там. В тот период мы столкнулись с некоторыми невероятными террористическими угрозами, и, работая вместе, мы смогли нейтрализовать эти угрозы и уберечь все посольство и мою семью от вреда. Это было обязанностью правительства Азербайджана, и они проделали большую работу, и я могу только ожидать, что правительства Великобритании и США будут продолжать делать то же самое для защиты дипломатических миссий Азербайджана в обеих странах. Я бы хотел, чтобы те люди, которые вымещают свой гнев на Азербайджане, не делали этого, нападая на азербайджанские дипломатические представительства, но, как я уже сказал, они имеют право протестовать мирно, но не насильственно.