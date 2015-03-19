​Меркель: Восточное партнерство ЕС не направлено против России

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Программа ЕС Восточное партнерство не направлена против России, его целью не является включение стран партнерства в ЕС или НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Выступая в четверг с правительственным заявлением в бундестаге перед саммитом ЕС, она напомнила, что в мае в Риге состоится очередной саммит "Восточного партнерства", а соглашения об ассоциации с ЕС подписали Украина, Грузия и Молдова.

"Цель этих соглашений - европейская поддержка формирования функционирующего правового государства и успешной экономики, чтобы обеспечить людям в этих странах лучшее будущее. Вступление в ЕС или НАТО целью не является. Восточное партнерство - и это неизменно - не направлено против кого-либо", - заявила канцлер.

Инициатива Восточное партнерство была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге. Целью программы является сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью.