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Меркель поздравила мусульман с началом месяца Рамазан

Меркель поздравила мусульман с Рамазаном

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила мусульман страны и всего мира с началом поста в месяц Рамазан.

Как сообщает Report, соответствующее заявление размешено на официальном сайте главы немецкого правительства. 

В поздравлении говорится о невозможности людей праздновать Рамазан как было принято раньше из-за пандемии коронавируса.

"Пандемия коронавируса заставляет нас отказаться от традиций, фестивалей и собраний, обычных форм религиозной практики сообщества. Я надеюсь, что даже в этой исключительной ситуации, вы найдете способы жить согласно своей вере...Именно поэтому я желаю вам и вашим семьям мирного, благословенного времени и здоровья",- говорится в обращении. 

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