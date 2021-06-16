Мэрия Москвы: Койки для больных COVID-19 могут закончиться через 2-3 недели

"В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции, койки могут закончиться через 2-3 недели".

"В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции, койки могут закончиться через 2-3 недели".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания", - сообщила Ракова.

По ее словам, если ситуация будет развиваться так и дальше, то койки закончатся.

"Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки", - подчеркнула вице-мэр.