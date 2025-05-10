Мерц заявил о шансе завершения российско-украинского конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в настоящее время существует "небольшой шанс" завершения российско-украинского конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в настоящее время существует "небольшой шанс" завершения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Он утверждал, что конфликт должен прекратиться. "И я верю, что сейчас есть небольшой шанс. Но этот шанс есть", - сказал Мерц.

Ранее сообщалось, что канцлер, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли 10 мая в Киев на фоне сообщений о том, что европейские страны намерены в ближайшее время выступить с собственной инициативой о перемирии, схожей с американской. Они провели встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которой обсудили текущую ситуацию в Украине.

Президент США Дональд Трамп, как отметил Мерц в эфире телеканала ZDF, был проинформирован о встрече в Киеве сразу после нее. Канцлер ФРГ вновь не стал исключать возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет остановить войну в Украине.