О нас

Мерц заявил о шансе завершения российско-украинского конфликта

Мерц заявил о шансе завершения российско-украинского конфликта Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в настоящее время существует "небольшой шанс" завершения российско-украинского конфликта.
В регионе
10 мая 2025 г. 18:07
Мерц заявил о шансе завершения российско-украинского конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в настоящее время существует "небольшой шанс" завершения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Он утверждал, что конфликт должен прекратиться. "И я верю, что сейчас есть небольшой шанс. Но этот шанс есть", - сказал Мерц.

Ранее сообщалось, что канцлер, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли 10 мая в Киев на фоне сообщений о том, что европейские страны намерены в ближайшее время выступить с собственной инициативой о перемирии, схожей с американской. Они провели встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которой обсудили текущую ситуацию в Украине.

Президент США Дональд Трамп, как отметил Мерц в эфире телеканала ZDF, был проинформирован о встрече в Киеве сразу после нее. Канцлер ФРГ вновь не стал исключать возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет остановить войну в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Merts Rusiya – Ukrayna münaqişəsinin başa çatması ehtimalından danışıb

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi