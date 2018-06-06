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    Мэр Тбилиси удовлетворил требования протестующих, забастовка работников метрополитена завершается

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/  Машинисты тбилисского метрополитена в результате внутренних консультаций приняли решение возобновить работу. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ,  забастовка в столице Грузии завершится в 14:00.

    По словам машинистов, ответственность за повышение зарплат взял на себя мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Ущерб мэрии Тбилиси за время забастовки, которую устроили машинисты тбилисского метрополитена с требованием повышения зарплат, превысил несколько сотен тысяч лари.

    Машинисты метрополитена объявили забастовку с требованием повышения заработной платы на 45%. По данным мэрии, ежемесячная зарплата инструктора-машиниста превышает 2,1 тысячи лари (более 870 долларов), а машиниста – более 1,8 тысячи лари (более 737 долларов).

    По данным профсоюзов, в забастовке приняли участие  около 500 человек, из них 140 объявили голодовку.

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