Мэр Тбилиси удовлетворил требования протестующих, забастовка работников метрополитена завершается

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Машинисты тбилисского метрополитена в результате внутренних консультаций приняли решение возобновить работу. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, забастовка в столице Грузии завершится в 14:00.

По словам машинистов, ответственность за повышение зарплат взял на себя мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Ущерб мэрии Тбилиси за время забастовки, которую устроили машинисты тбилисского метрополитена с требованием повышения зарплат, превысил несколько сотен тысяч лари.

Машинисты метрополитена объявили забастовку с требованием повышения заработной платы на 45%. По данным мэрии, ежемесячная зарплата инструктора-машиниста превышает 2,1 тысячи лари (более 870 долларов), а машиниста – более 1,8 тысячи лари (более 737 долларов).

По данным профсоюзов, в забастовке приняли участие около 500 человек, из них 140 объявили голодовку.