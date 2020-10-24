Мэр Стамбула заразился коронавирусом

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 40% всех случаев заражения коронавирусом в стране приходится именно на Стамбул

Мэр Стамбула Икрем Имамоглу заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу пресс-секретарь администрации мегаполиса Мурат Онгюн.

"Тест на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 мэра Стамбула Икрема Имамоглу оказался положительным. Состояние его здоровья удовлетворительное, он начал курс лечения в больнице", - написал Онгюн на своей странице в Twitter.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 40% всех случаев заражения коронавирусом в стране приходится именно на Стамбул.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 357 тысяч, умерли 9 658 человек, выздоровели 311 520 пациентов.