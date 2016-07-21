Мэр Стамбула предложил создать "кладбище предателей" для погибших мятежников

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Мэр Стамбула Кадир Топбаш выступил с предложением устроить отдельное "кладбище предателей" для погибших во время попытки военного переворота мятежников.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

"Мы видим такое террористическое движение, какое сам Сатана не мог бы представить, - оно направило оружие против собственных граждан. Тем из них, кто погиб, мэр города Орду не дал места на кладбище. Семьи их похоронили у себя в саду. Я тоже говорю, что ни одно кладбище их не примет. На заброшенных кладбищах есть люди, над которыми все еще читают молитвы, там их хоронить тоже нельзя. Надо сделать "кладбище предателей", чтобы каждый, проходя мимо, проклинал их. Они и так попадут в ад, не сомневаюсь, но и в этом мире им должно быть мало места", - цитирует Топбаша газета.