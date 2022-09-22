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Мэр Москвы подписал указ, предусматривающий выплаты мобилизованным

Мэр Москвы подписал указ, предусматривающий выплаты мобилизованным Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях мобилизованным гражданам России.
В регионе
22 сентября 2022 г. 15:45
Мэр Москвы подписал указ, предусматривающий выплаты мобилизованным

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях мобилизованным гражданам России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, согласно документу, мобилизованные москвичи будут получать ежемесячные дополнительные выплаты в размере 50 тыс. руб.

Кроме того, иностранные граждане, заключившие контракты на военную службу, получат те же льготы, что и россияне.

Указом предусматривается выдача единовременной выплаты в 500 тыс. руб. в случае получения легкого ранения, 1 млн руб. - тяжелого ранения, 3 млн руб. - семье погибшего военного при несении службы.

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Версия на английском языке Moscow Mayor signs decree providing for payments to mobilized citizens

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