Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны обсудили, в частности, разблокирование Черноморского зернового коридора.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, стороны обсудили дипломатические усилия по завершению российско-украинского конфликта и направления, в которых Индия может содействовать решению данного вопроса.

"Одним из направлений может стать продовольственная безопасность. Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и мы рассчитываем на продолжение усилий в этом направлении", написал он.

Зеленский подчеркнул, что РФ "должна понять, что от заблокированных морских путей страдает ее экономика и сотни миллионов людей в разных странах".

"Договорились, что команды будут на связи по этим и другим двусторонним вопросам", – отметил он.

В свою очередь, Моди по итогам беседы написал в соцсети Х, что Дели готов всячески содействовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом: "Рад провести продуктивный телефонный разговор с Зеленским. Я поблагодарил его за то, что он поделился своей позицией по продолжающему конфликту, гуманитарным аспектам, а также усилиям по восстановлению мира".

По словам индийского премьера, он вновь подчеркнул, что "Индия решительно привержена тому, чтобы способствовать всеми возможными способами мирному урегулированию".