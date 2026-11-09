Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны обсудили, в частности, разблокирование Черноморского зернового коридора.

    Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

    По его словам, стороны обсудили дипломатические усилия по завершению российско-украинского конфликта и направления, в которых Индия может содействовать решению данного вопроса.

    "Одним из направлений может стать продовольственная безопасность. Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и мы рассчитываем на продолжение усилий в этом направлении", написал он.

    Зеленский подчеркнул, что РФ "должна понять, что от заблокированных морских путей страдает ее экономика и сотни миллионов людей в разных странах".

    "Договорились, что команды будут на связи по этим и другим двусторонним вопросам", – отметил он.

    В свою очередь, Моди по итогам беседы написал в соцсети Х, что Дели готов всячески содействовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом: "Рад провести продуктивный телефонный разговор с Зеленским. Я поблагодарил его за то, что он поделился своей позицией по продолжающему конфликту, гуманитарным аспектам, а также усилиям по восстановлению мира".

    По словам индийского премьера, он вновь подчеркнул, что "Индия решительно привержена тому, чтобы способствовать всеми возможными способами мирному урегулированию".

    Владимир Зеленский Нарендра Моди Российско-украинский конфликт Индия
    Zelenski Modi ilə Qara dənizdə taxıl dəhlizinin açılmasını müzakirə edib
    Zelenskyy and Modi discuss unblocking Black Sea grain corridor
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    22:26
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    22:24
    ЕС намерен укрепить цифровую связь между Европой, Южным Кавказом и ЦА
    Другие страны
    22:17
    Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ
    Другие страны
    22:08
    На COP31 представили доклад, подготовленный в соавторстве с Азербайджаном
    Экология
    21:56
    Секретная служба США усилила охрану Белого дома после двух инцидентов поблизости
    Другие страны
    21:43
    Франция возложила на Иран ответственность за кибератаки на европейские холодильники
    Другие страны
    21:41
    В Иране опровергли информацию о встрече Вэнса и Резаи в Катаре - Обновлено
    Другие страны
    21:30
    Совет ЕС продлил на два года мандат военной миссии по Украине
    Другие страны
    21:24
    В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей
    В регионе
    Лента новостей