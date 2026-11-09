Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"

Научно-исследовательский проект "Места памяти Западного Азербайджана" представил очередной материал в рамках цикла публикаций об азербайджанских селах на территории нынешней Армении.

Как сообщает Report, в этот раз материал посвящен селу, которое на протяжении по меньшей мере века носило название Каракая. В апреле 1991 года, в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Дзораванк. С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

Различные архивные документы и ​​письменные источники XIX-XX веков, на которые ссылаются исследователи, показывают, что в разное время население села составляло порядка 100-400 человек, и все они были исключительно или преимущественно предками азербайджанцев. Однако, в конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР, в том числе из села Каракая.

Стоит отметить, что в документах Российской империи и других письменных источниках XIX – первой трети XX века предки современных азербайджанцев обозначались различными терминами: "татары", "кавказские татары", "тюрки" или "мусульмане". В отдельных источниках, которые были использованы при подготовке проекта, встречаются также обозначения "турки", "тюрко-татары", "исламы" или "мюгаммедане".

Село упоминается во второй половине XIX века как территория, находящаяся в подчинении села Гелькенд. В составе царской России село входило в состав Казахского уезда Елизаветпольской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Ниже приведены некоторые источники, в которых приводятся данные о проживании азербайджанцев в селе.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 215 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1907 году в селе проживало 228 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Елисаветпольской губернии на 1910 год:

В 1908 году в селе проживало 248 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1912 год:

В 1911 году в селе проживало 248 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1915 год:

В 1914 году в селе проживало 265 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918 году Армения предъявила притязания на нагорную часть Казахского уезда. Несмотря на то, что часть территории уезда оказалась под армянским контролем, на землях, оставшихся в составе АДР, армянская регулярная армия продолжала уничтожать села с тюркским населением.

Согласно армянским источникам, жители азербайджанских сел в местности Гарагая, где находилось село, оказывали сопротивление дашнакским формированиям, но в июне 1920 года были изгнаны.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого часть территории Казахского уезда, ранее оказавшаяся под контролем армянских сил, была закреплена за Армянской ССР. В первые годы советской власти большинство азербайджанцев вернулось в родное село.

В разные годы село находилось в составе Дилижанского и Красносельского районов.

По данным армянских источников, в разное время до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно или преимущественно азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 170 человек, все – азербайджанцы.

В 1926 году в селе проживало 169 человек, все – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 205 человек, все – азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 376 человек, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживало 425 человек, все – азербайджанцы.

В 1979 году в селе проживало 335 человек, все – азербайджанцы.

В 1989 году в селе проживало 112 человек, все – азербайджанцы.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, в котором сохранились несколько десятков целых и разрушенных надгробий.