О нас
Аудио новости

Мэр Киева: Сегодняшняя ночь снова будет сложной

Мэр Киева: Сегодняшняя ночь снова будет сложной Сегодняшняя ночь для жителей столицы будет снова сложной. Пока украинские защитники готовятся защищать столицу, местных жителей призывают провести ночь в укрытиях.
В регионе
28 февраля 2022 г. 00:46
Мэр Киева: Сегодняшняя ночь снова будет сложной

Сегодняшняя ночь для жителей столицы будет снова сложной. Пока украинские защитники готовятся защищать столицу, местных жителей призывают провести ночь в укрытиях.

Как передает Report, об этом на своей Telegram-странице написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери - и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", - отметил. городской голова.

Он добавил, что украинские военные дерутся героически по всей Украине. Все люди сплотились, чтобы отстоять свое государство.

"Пытается орда прорваться и в Киев. Но наши жители готовятся дать отпор агрессору. Сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам терробороны. Чтобы вражеские войска не попали в наш город", - подчеркнул Кличко.

Он также поддержал украинских бойцов и поблагодарил за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kiyev meri: “Bu gecə yenə çətin olacaq”

Самое важное

МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
27 февраля 2022 г. 16:46
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
26 февраля 2022 г. 22:36
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
26 февраля 2022 г. 20:42
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi