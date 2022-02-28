Мэр Киева: Сегодняшняя ночь снова будет сложной

Сегодняшняя ночь для жителей столицы будет снова сложной. Пока украинские защитники готовятся защищать столицу, местных жителей призывают провести ночь в укрытиях.

Сегодняшняя ночь для жителей столицы будет снова сложной. Пока украинские защитники готовятся защищать столицу, местных жителей призывают провести ночь в укрытиях.

Как передает Report, об этом на своей Telegram-странице написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери - и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", - отметил. городской голова.

Он добавил, что украинские военные дерутся героически по всей Украине. Все люди сплотились, чтобы отстоять свое государство.

"Пытается орда прорваться и в Киев. Но наши жители готовятся дать отпор агрессору. Сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам терробороны. Чтобы вражеские войска не попали в наш город", - подчеркнул Кличко.

Он также поддержал украинских бойцов и поблагодарил за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля.