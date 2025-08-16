Мелания Трамп направила Путину письмо о похищенных детях

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от первой леди Мелании Трамп.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, первая леди США в письме затронула тему положения детей в Украине и России.

"Чиновники не стали разглашать содержание письма, ограничившись лишь утверждением, что в нем упоминаются похищения детей в результате войны в Украине. О существовании письма ранее не сообщалось", - пишет агентство.

Отметим, что сама Мелания Трамп не сопровождала супруга во время поездки в Анкоридж.