 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Медведев: в борьбе с терроризмом нельзя разделять союзников на своих и чужих

    Когда-то США способствовали укреплению «Аль-Каиды», что привело к трагедии 11 сентября

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в борьбе с террористической угрозой нельзя разделять союзников на своих и чужих.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, комментируя оценку президента США роли России в конфликте в Сирии.

    «Когда-то США способствовали укреплению «Аль-Каиды», что привело к трагедии 11 сентября. Эти уроки подтверждают мысль о том, что бороться с террористической угрозой можно только сообща, не разделяя союзников в этой борьбе на своих и чужих», — сказал он.

    Ранее российский премьер заявил, что терроризм не имеет границ, поэтому необходимо вместе работать для борьбы с боевиками «Исламского государства».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi