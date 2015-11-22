​Медведев: в борьбе с терроризмом нельзя разделять союзников на своих и чужих

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в борьбе с террористической угрозой нельзя разделять союзников на своих и чужих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, комментируя оценку президента США роли России в конфликте в Сирии.

«Когда-то США способствовали укреплению «Аль-Каиды», что привело к трагедии 11 сентября. Эти уроки подтверждают мысль о том, что бороться с террористической угрозой можно только сообща, не разделяя союзников в этой борьбе на своих и чужих», — сказал он.

Ранее российский премьер заявил, что терроризм не имеет границ, поэтому необходимо вместе работать для борьбы с боевиками «Исламского государства».