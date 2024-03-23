Медведев: Организаторов теракта ждет смерть

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил искренние соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил искренние соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.

Как передает Report, об этом написал он в своем Telegram-канале.

"Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших", - отметил Д.Медведев.

Также он добавил, что террористы понимают только ответный террор, что показывает весь мировой опыт. Медведев подчеркнул, что если будет установлено, что террористы связаны с киевским режимом, то уничтожены будут все виновные, включая официальных лиц государства.

Напомним, что по данным ФСБ России, жертвами теракта в "Крокус Сити Холле" стали 40 человек, более 100 пострадали.