Медведев допустил введение антикризисного плана в 2016 году в случае ухудшения ситуации

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Правительство РФ рассчитывает на снижение инфляции в 2016 году до 7% и возобновление экономического роста, однако в случае ухудшения ситуации может быть введен новый антикризисный план. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью "Российской газете", которое опубликовано в среду, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Если ситуация останется приблизительно такой же, как сейчас, а мы исходим из того, что в следующем году инфляция упадет до 7% и возобновится экономический рост - кстати, небольшие признаки этого есть, - то в этом случае мы будем работать по обычному сценарию", - сказал глава кабмина.

Если же ситуация будет ухудшаться "тогда, конечно, нам придется создавать и версию антикризисного плана на 2016 год", подчеркнул Медведев, пояснив, что власти обязаны рассматривать "и самые тяжелые сценарии". "Посмотрим, - сказал премьер, отвечая на вопрос о возможности введения антикризисного плана в следующем году. - Все будет зависеть от развития событий".

Что касается текущего года, то, по мнению главы правительства, "в целом этот (антикризисный) план сработал неплохо", в том числе и потому, "что целый ряд позиций нам вводить не понадобилось". "И течение кризиса оказалось чуть более мягким, и другие меры помогли", - считает премьер.