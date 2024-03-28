Мдинарадзе: Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения"

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает почти 10 человек в день и устроил у себя в палате офис крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает почти 10 человек в день и устроил у себя в палате офис крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, будучи заключенным, Саакашвили выступает по телевидению, суд дает ему на это право.

"Мы должны немного воспринимать его как заключенного... Что сейчас делает этот человек, каков его статус, он ведь заключенный? Там буквально был открыт санаторий...", – отметил Мдинарадзе, комментируя заявление оппозиционного депутата Тамар Кордзая о том, что парламентариям не разрешают посещать Саакашвили.

Ранее глава парламента Шалва Папуашвили заявил, что Саакашвили является первым в истории страны заключенным, который побил все рекорды по количеству посетителей, он станет и мировым рекордсменом в этом плане.

Он отметил, что глава законодательного органа может предоставить любому члену парламента право на посещение осужденного. Однако с некоторых пор, по словам Папуашвили, он больше не дает разрешение членам парламента, так как не видит в этом необходимости.