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Мдинарадзе: Оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов

Мдинарадзе: Оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов Грузинская оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов.
В регионе
21 октября 2024 г. 10:15
Мдинарадзе: Оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов

Грузинская оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов.

Как передает грузинское Report, об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, комментируя марш и акцию-концерт, прошедшие на площади Свободы.

"Людей привозили со всей Грузии, организовывали мероприятия четыре партии и весь НКО-сектор, и в итоге они оказались в безвыходной ситуации - кто бы ни хотел, они бы и в Руставели провели, немного бы показали более. Они проиграли выборы за неделю до выборов. "Ничего подобного еще никто не делал", - написал в соцсетях Мдинарадзе.

Отметим, что вчера в Тбилиси состоялся марш организованный оппозицией и неправительственным сектором марш "Грузия выбирает Евросоюз".

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

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