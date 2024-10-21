Мдинарадзе: Оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов

Грузинская оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов.
Как передает грузинское Report, об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, комментируя марш и акцию-концерт, прошедшие на площади Свободы.
"Людей привозили со всей Грузии, организовывали мероприятия четыре партии и весь НКО-сектор, и в итоге они оказались в безвыходной ситуации - кто бы ни хотел, они бы и в Руставели провели, немного бы показали более. Они проиграли выборы за неделю до выборов. "Ничего подобного еще никто не делал", - написал в соцсетях Мдинарадзе.
Отметим, что вчера в Тбилиси состоялся марш организованный оппозицией и неправительственным сектором марш "Грузия выбирает Евросоюз".
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.