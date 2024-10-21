Мдинарадзе: Оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов

Грузинская оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов.

Грузинская оппозиция проиграла выборы за неделю до парламентских выборов.

Как передает грузинское Report, об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, комментируя марш и акцию-концерт, прошедшие на площади Свободы.

"Людей привозили со всей Грузии, организовывали мероприятия четыре партии и весь НКО-сектор, и в итоге они оказались в безвыходной ситуации - кто бы ни хотел, они бы и в Руставели провели, немного бы показали более. Они проиграли выборы за неделю до выборов. "Ничего подобного еще никто не делал", - написал в соцсетях Мдинарадзе.

Отметим, что вчера в Тбилиси состоялся марш организованный оппозицией и неправительственным сектором марш "Грузия выбирает Евросоюз".

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.