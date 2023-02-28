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МЧС РФ: Информация о воздушной тревоге - следствие хакерской атаки

МЧС РФ: Информация о воздушной тревоге - следствие хакерской атаки В нескольких регионах России по радио и телевидению прозвучали сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.
В регионе
28 февраля 2023 г. 11:35
МЧС РФ: Информация о воздушной тревоге - следствие хакерской атаки

В нескольких регионах России по радио и телевидению прозвучали сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.

"Информация о тревоге ложная и не соответствует действительности. Это стало следствием хакерской атаки", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что инциденты произошли, в частности, в Московской и Воронежской области, а также в Крыму.

В нескольких городах Подмосковья телевещание прервали экстренным сообщением, передает Telegram-канал "Осторожно, новости". По информации местных жителей, призыв "Все немедленно в укрытие!" транслировали на каналах «Суббота», ТНТ4, 2Х2.

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