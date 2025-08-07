О нас

МЧС Казахстана: Поиски экипажа военного вертолета все еще продолжаются

МЧС Казахстана: Поиски экипажа военного вертолета все еще продолжаются Поиски экипажа военного вертолета ЕС-145, пропавшего в Алматинской области 25 июля, все еще продолжаются.
В регионе
7 августа 2025 г. 11:47
МЧС Казахстана: Поиски экипажа военного вертолета все еще продолжаются

Поиски экипажа военного вертолета ЕС-145, пропавшего в Алматинской области 25 июля, все еще продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в ходе брифинга в правительстве заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.

"Прошло 10 дней, на данный момент проверено 50% озера. Поисковые работы проходят под руководством Министерства обороны. Со своей стороны мы предоставили необходимую спецтехнику. Поиски продолжаются. Мы обследовали заданное направление с помощью вертолетов, осмотрели Сорбулакское водохранилище. На снимках, полученных от Казкосмоса, были видны следы, похожие на разлив горюче-смазочных материалов. Недалеко от водохранилища Сорбулак были обнаружены несколько фрагментов вертолета", - сказал он.

По его словам, спасателям предстоит обследовать еще примерно половину территории водохранилища.

"Глубина воды в Сорбулаке достигает от 5 до 25 метров. Дно болотистое. Даже на глубине одного метра ничего не видно — все покрыто илом", - отметил он.

По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir

Другие новости из категории

Экипаж самолета Москва-Сочи после срабатывания сигнала приземлился в Астрахани
Экипаж самолета Москва-Сочи после срабатывания сигнала приземлился в Астрахани
7 августа 2025 г. 12:13
В Армении направили в суд дело в отношении архиепископа Баграта и его 17 соратников
В Армении направили в суд дело в отношении архиепископа Баграта и его 17 соратников
7 августа 2025 г. 11:31
Вице-министра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки
Вице-министра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки
7 августа 2025 г. 11:14
Бозумбаев: Окончательный отчет о крушении самолета AZAL будет через несколько месяцев
Бозумбаев: Окончательный отчет о крушении самолета AZAL будет через несколько месяцев
7 августа 2025 г. 10:52
Пезешкиан с официальным визитом посетит Армению в течение ближайших двух недель
Пезешкиан с официальным визитом посетит Армению в течение ближайших двух недель
7 августа 2025 г. 09:52
Минпросвещения РФ: Предлагаемый депутатами Госдумы проект по мигрантам противоречит Конституции
Минпросвещения РФ: Предлагаемый депутатами Госдумы проект по мигрантам противоречит Конституции
7 августа 2025 г. 08:54
Вулкан Ключевской на востоке РФ выбросил пепел на высоту 11,5 км
Вулкан Ключевской на востоке РФ выбросил пепел на высоту 11,5 км
7 августа 2025 г. 07:21
СМИ: Путин хочет встретиться с Трампом
СМИ: Путин хочет встретиться с Трампом
6 августа 2025 г. 23:53
Омер Челик: Эрдоган не планирует визит в Украину
Омер Челик: Эрдоган не планирует визит в Украину
6 августа 2025 г. 18:59
В Грузии завершились 13-дневные многонациональные учения НАТО
В Грузии завершились 13-дневные многонациональные учения НАТО
6 августа 2025 г. 18:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi