МЧС Казахстана: Поиски экипажа военного вертолета все еще продолжаются

Поиски экипажа военного вертолета ЕС-145, пропавшего в Алматинской области 25 июля, все еще продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в ходе брифинга в правительстве заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.

"Прошло 10 дней, на данный момент проверено 50% озера. Поисковые работы проходят под руководством Министерства обороны. Со своей стороны мы предоставили необходимую спецтехнику. Поиски продолжаются. Мы обследовали заданное направление с помощью вертолетов, осмотрели Сорбулакское водохранилище. На снимках, полученных от Казкосмоса, были видны следы, похожие на разлив горюче-смазочных материалов. Недалеко от водохранилища Сорбулак были обнаружены несколько фрагментов вертолета", - сказал он.

По его словам, спасателям предстоит обследовать еще примерно половину территории водохранилища.

"Глубина воды в Сорбулаке достигает от 5 до 25 метров. Дно болотистое. Даже на глубине одного метра ничего не видно — все покрыто илом", - отметил он.

По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа.