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    Мажилис Казахстана одобрил прекращение аренды Россией полигона Эмба

    В соответствии с законотворческой процедурой законопроект направляется на дальнейшее рассмотрение в сенат

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили законопроект, предусматривающий прекращение действия соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В конце октября 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в Казахстане, согласно документу из аренды выводятся более 300 тыс. га земель, которые использовались в качестве полигонов для российских военных.

    В соответствии с законотворческой процедурой законопроект направляется на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.

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