Матвиенко: Визы между Россией и Ираном в будущем могут быть отменены

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Визы между Россией и Ираном в будущем могут быть отменены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что недавно было подписано соглашение о послаблении визивого режима для отдельных категорий граждан, в результате чего в прошлом году в два раза выросло количество поездок из Ирана в Россию. По ее словам, зафиксировано также увеличение поездок из России в Иран.

"Продолжаются консультации между нашими консульскими службами о дальнейшем послаблении визового режима, в частности, для организованных туристических групп, в последующем возможна вообще отмена визового режима между нашими странами", - сказала В.Матвиенко.

По ее мнению, ослабление и, возможно, отмена визового режима "открывает большие возможности для бизнеса, для деловых людей, для молодежных, студенческих обменов, туристических обменов".