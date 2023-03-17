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Матвиенко: Россия будет сотрудничать с ООН по вопросу гарантий зерновой сделки

Матвиенко: Россия будет сотрудничать с ООН по вопросу гарантий зерновой сделки Россия будет сотрудничать с ООН по вопросу соблюдения всех обязательств и гарантий зерновой сделки.
В регионе
17 марта 2023 г. 00:13
Матвиенко: Россия будет сотрудничать с ООН по вопросу гарантий зерновой сделки

Россия будет сотрудничать с ООН по вопросу соблюдения всех обязательств и гарантий зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы действительно сделали жест доброй воли - продлили сделку на 60 дней, но сказали, что вот эти 60 дней должны использовать для того, чтобы снять все препоны, преграды, не декларировать, что нет проблем, а на самом деле решать их", - отметила Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Алжире.

"Мы будем сотрудничать с ООН, чтобы они проявили в конце концов волю и выполнили обязательства и гарантии, которые они давали", - добавила она, уточнив что Россия и на других площадках будет поднимать эту тему и "раскрывать глаза на истинное положение дел".

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

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Версия на азербайджанском языке Matvienko: “Rusiya BMT ilə taxıl sazişinin təminatları məsələsində əməkdaşlıq edəcək”

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