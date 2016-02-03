 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Матвиенко предложила создать комиссию по законопроекту о коллекторах

    По ее словам, сенаторы попросят МВД и Генпрокуратуру решить вопрос с незаконными методами выбивания долгов

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Валентина Матвиенко предложила создать комиссию по законопроекту о коллекторах. По мнению спикера Совета Федерации, в состав группы должны войти представители правительства и парламента.

    Как передает Report, об этом она написала в своём блоге на официальном сайте Совфеда.

    Политик считает, что следует ускорить принятие федерального закона, который будет регулировать деятельность коллекторских агентств. По словам Матвиенко, сенаторы попросят МВД и Генпрокуратуру решить вопрос с незаконными методами "выбивания долгов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi