Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Валентина Матвиенко предложила создать комиссию по законопроекту о коллекторах. По мнению спикера Совета Федерации, в состав группы должны войти представители правительства и парламента.

Как передает Report, об этом она написала в своём блоге на официальном сайте Совфеда.

Политик считает, что следует ускорить принятие федерального закона, который будет регулировать деятельность коллекторских агентств. По словам Матвиенко, сенаторы попросят МВД и Генпрокуратуру решить вопрос с незаконными методами "выбивания долгов".