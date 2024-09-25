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Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации России

Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации России Совет Федерации России вновь избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента.
В регионе
25 сентября 2024 г. 11:39
Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации России

Совет Федерации России вновь избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

За нее проголосовали все 155 сенаторов.

Матвиенко является сенатором от Санкт-Петербурга и председателем Совета Федерации с 2011 года. В сентябре 2024 года истекал третий срок ее полномочий. После региональных выборов избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь делегировал Матвиенко в Совет Федерации в качестве сенатора от исполнительной власти города.

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Версия на азербайджанском языке Matviyenko yenidən Rusiya Federasiya Şurasının sədri seçilib

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