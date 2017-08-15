Гражданку Армении депортировали из Нидерландов, ее дети скрылись

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Власти Нидерландов депортировали из страны гражданку Армении Армину Амбарцумян – мать 11-летней Лили и 12-летнего Овика.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, они забрали ее из центра беженцев на прошлой неделе и посадили в самолет, следующий в Париж. Далее она будет посажена еще на один самолет до Еревана.

Как сообщили в организации Defence for Children, они никогда ранее не сталкивались с ситуацией, когда мать депортируют, а дети остаются в Нидерландах. Дети родились в России и никогда не были в Армении. Когда мать забрали из центра, детей не было дома. Более того, женщина отказалась говорить, где они.

Суд Гааги ранее постановил, что семью можно депортировать, так как дети не соответствуют требованиям амнистии, представленной уходящим правительством в 2012 году. Для того чтобы соответствовать требованием, дети должны были интегрироваться, и их семья должна были сотрудничать при попытке депортации. Кроме того, в суде отметили, что мать сама виновата в том, что дети были не с ней.

Однако, в прошлую пятницу друзья Лили и Овика обратились к министру юстиции Клаасу Дийхофу с просьбой о помиловании. Они отметили, что им должно быть позволено оставаться, пока переговоры по новым законам об амнистии для детей продолжаются.

Хотя причины депортации гражданки Армении из Нидерландов не раскрываются, обычно эти случаи возникают, когда нарушаются правила миграции