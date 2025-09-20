Масуд Пезешкиан: Иран построит ядерный объект лучше, чем в Натанзе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран построит ядерный объект лучше, чем в Натанзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

"Запад не может остановить Иран; они наносят удар по нам в Натанзе, но не знают, что именно эти люди строят Натанз и построят еще лучший", - подчеркнул он комментируя вчерашнее решение Совбеза ООН.

22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-воздушные силы и Военно-морской флот США разбомбили многие ядерные объекты в Иране, включая предприятие по обогащению урана в Фордо, ядерный объект в Натанзе и другие объекты в Исфахане.

Напомним, что накануне Совбез ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году.