​Массовая драка в ночном клубе Еревана: есть пострадавшие

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В одном из ереванских ночных клубов произошла массовая драка. Как сообщает Report со ссылкой на "news.am", спор между несколькими клиентами заведения вскоре перерос в массовую драку. Работникам клуба не удалось успокоить участников разборки и в дело пришлось вмешаться полиции.
В результате инцидента пострадали несколько человек. Четверо участников драки арестованы.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Полиция подтвердила информацию.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости