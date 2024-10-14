Массовая драка произошла на борту самолета Boeing, летевшего из Анадыря в Москву

Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь-Москва, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка.

Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь-Москва, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

По данным Telegram-канала Baza, 44-летний Илья Пушкарев вошел на борт в состоянии алкогольного опьянения. Во время полета он еще выпил спиртного и вступил в конфликт с попутчиками. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, но в ответ получили оскорбления и удары. На помощь пришли пассажиры. Завязалась драка, которая переросла в массовую. В итоге дебошира удалось связать, но, даже будучи обездвиженным, он кричал, что самолет сейчас разобьется.

В итоге пилот принял решение прервать полет и совершить экстренную посадку в воздушной гавани Красноярска. В аэропорту дебошира передали правоохранителям.