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Массовая драка произошла на борту самолета Boeing, летевшего из Анадыря в Москву

Массовая драка произошла на борту самолета Boeing, летевшего из Анадыря в Москву Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь-Москва, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка.
В регионе
14 октября 2024 г. 17:42
Массовая драка произошла на борту самолета Boeing, летевшего из Анадыря в Москву

Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь-Москва, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

По данным Telegram-канала Baza, 44-летний Илья Пушкарев вошел на борт в состоянии алкогольного опьянения. Во время полета он еще выпил спиртного и вступил в конфликт с попутчиками. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, но в ответ получили оскорбления и удары. На помощь пришли пассажиры. Завязалась драка, которая переросла в массовую. В итоге дебошира удалось связать, но, даже будучи обездвиженным, он кричал, что самолет сейчас разобьется.

В итоге пилот принял решение прервать полет и совершить экстренную посадку в воздушной гавани Красноярска. В аэропорту дебошира передали правоохранителям.

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Версия на английском языке Chaos erupts on Moscow-bound Boeing as drunken passenger instigates brawl

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