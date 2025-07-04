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Массированный авиаудар России по Киеву

Массированный авиаудар России по Киеву Массированный авиаудар России по Киеву
В регионе
4 июля 2025 г. 17:26
Массированный авиаудар России по Киеву

Киев минувшей ночью подвергся самому массированному авиаудару российской армии с начала войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, по предварительным данным, пятеро погибли, 25 человек получили ранения. Полностью уничтожена одна из крупнейших продовольственных баз в Киеве.

Отметим, что Россия нанесла удар по Украине с использованием 539 ударных БПЛА типа Shahed и других видов. Кроме того, с территории Липецкой области, Брянска, Курска и Воронежа были запущены несколько баллистических ракет.

Report подготовил фоторепортаж с места событий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Kiyevə kütləvi hava hücumu - FOTOREPORTAJ

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