Массированный авиаудар России по Киеву

Массированный авиаудар России по Киеву

Киев минувшей ночью подвергся самому массированному авиаудару российской армии с начала войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, по предварительным данным, пятеро погибли, 25 человек получили ранения. Полностью уничтожена одна из крупнейших продовольственных баз в Киеве.

Отметим, что Россия нанесла удар по Украине с использованием 539 ударных БПЛА типа Shahed и других видов. Кроме того, с территории Липецкой области, Брянска, Курска и Воронежа были запущены несколько баллистических ракет.

Report подготовил фоторепортаж с места событий.