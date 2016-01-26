​Масштабная проверка боеготовности началась на Каспийской флотилии России

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 50 единиц боевой и спецтехники участвуют в проверке боеготовности Каспийской флотилии РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сообщении говорится, что проверка боевой готовности продлится в течение недели и проводится в соответствии с планом деятельности сил Каспийской флотилии.

"Экипажи кораблей при получении сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности отработают мероприятия по экстренной подготовке корабля к выходу в море и применению оружия, а также проведению корабельных учений по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть", - отмечается в релизе.