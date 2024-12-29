Марков: Россия в ближайшее время решит вопрос о компенсации авиакомпании AZAL за потерю самолета и семьям погибших

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес глубокие соболезнования от имени всей России в связи с гибелью людей при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный, и пр

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес глубокие соболезнования от имени всей России в связи с гибелью людей при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный, и признал ответственность России за эту катастрофу.

Об этом российскому бюро Report заявил директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, нет сомнений, что после телефонного разговора лидеров России и Азербайджана последует детальное расследование всех обстоятельств авиакатастрофы.

"Согласно правилам, на подготовку предварительного доклада отводится 30 дней, а на полный доклад - до 12 месяцев. Однако решение о выплате компенсации авиакомпании AZAL за потерю самолета, а также, что особенно важно, семьям погибших пассажиров и пилотов будет принято уже в ближайшее время. Как я уже говорил, российские власти не намерены увиливать или скрывать факты. Если расследование подтвердит вину российских властей, Россия признает свою ответственность", - сказал Марков.

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко в комментарии российскому бюро Report отметил, что лидеры Азербайджана и России продемонстрировали политическую мудрость.

"По итогам телефонного разговора президенты договорились о совместном оказании необходимой помощи в проведении расследования и, полагаю, проявили политическую мудрость, сделав все для того, чтобы трагический инцидент, который произошел в российском воздушном пространстве с азербайджанским авиалайнером, не отразился на межгосударственных и партнерских отношениях между Москвой и Баку", - отметил он.

Коротченко подчеркнул, что у Алиева и Путина есть прямой канал взаимодействия и возможность быстро, оперативно принимать решения по наиболее сложным вопросам: "Полагаем дальше, будет работа, которая позволит установить все обстоятельства случившейся трагедии и, соответственно, сделать необходимые правовые и юридические выводы".