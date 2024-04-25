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Захарова: Запад стремится дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе

Захарова: Запад стремится дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе Западные страны стремятся внедриться в регион Южного Кавказа отнюдь не с миротворческими замыслами.
В регионе
25 апреля 2024 г. 13:58
Захарова: Запад стремится дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе
Мария Захарова

Западные страны стремятся внедриться в регион Южного Кавказа отнюдь не с миротворческими замыслами.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Baku TV.

По ее словам, Запад стремиться влиять на регион для извлечения собственной экономической выгоды и его дестабилизации.

"Подобные тенденции безусловно нарушают баланс сил в регионе и вредят мирному урегулированию, которое должно было наладиться на основе соответствующих договоренностей", - сказала она.

Захарова выразила надежду, что договоренности откроют возможности для роста экономики в регионе и развития логистических маршрутов.

По ее мнению, влияние Запада может помешать подобным перспективам.

"К сожалению, куда "заползал" Запад, все заканчивалось плачевно: провоцировались новые конфликты, активировались старые конфликты, стравливались люди. За последние десятилетия других примеров нет", - подытожила она.

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Версия на английском языке Moscow says West seeks to destabilize situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Qərb Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa çalışır

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