Мария Захарова: Россия и Азербайджан действуют в духе стратегического партнерства

"Действительно непростая ситуация сложилась на российско-азербайджанской границе на КПП Яраг-Казмаляр - КПП Самур, где в середине мая находилось более 700 граждан Азербайджана, которые стремились вернуться на родину. Эта тема предметно обсуждалась в ходе состоявшегося 18 мая телефонного разговора президентов России и Азербайджана. Также этому предшествовала серия контактов глав правительств, вице-премьеров, министров иностранных дел наших стран".

Как передает российское бюро Report, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Дагестане и Азербайджане, странам удалось возобновить процесс возвращения домой азербайджанцев. В соответствии с поручениями президентов, 19 мая министры иностранных дел России и Азербайджана обсудили практические шаги в данном направлении и акцентировали важность координации совместных усилий. В тот же день группа азербайджанских граждан - 120 человек - вернулась на родину. Мы рассчитываем, что этот процесс будет продолжен в поэтапном режиме", - сказал она.

По словам Захаровой, и российская, и азербайджанская стороны действуют в духе стратегического партнерства и прикладывают все возможные усилия для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников:

"Между нашими правительствами, профильными министерствами, ведомствами, региональными властями, конечно, посольствами налажено плотное взаимодействие. За время пандемии национальная азербайджанская авиакомпания вывезла из России на Зорину 1,5 тыс человек, кроме этого, в апреле был осуществлен пропуск двух групп азербайджанских граждан сухопутным путем через пограничные КПП Яраг-Казмаляр - Самур. В свою очередь, через то же КПП в Россию вернулось пять организованных групп российских граждан, общая численность 672 человека. 18 мая состоялся вывозной рейс из Баку. Самолет "Аэрофлот" доставил в Москву более 140 граждан России".