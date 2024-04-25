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МИД РФ: Армянские СМИ бессовестно перевирают слова российского руководства

МИД РФ: Армянские СМИ бессовестно перевирают слова российского руководства Армянские СМИ бессовестно перевирают слова и действия российского руководства, касательно урегулирования отношений между Баку и Ереваном.
В регионе
25 апреля 2024 г. 13:32
МИД РФ: Армянские СМИ бессовестно перевирают слова российского руководства
Мария Захарова

Армянские СМИ бессовестно перевирают слова и действия российского руководства касательно нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на провокационный вопрос СМИ.

Захарова отметила, что Азербайджан вернул собственные территории, признанные международным сообществом.

"Указанные вбросы и фейки призваны запутать армянскую и международную общественность", - сказала она.

Представитель МИД РФ напомнила, что именно армянское руководство признало Карабах азербайджанской территорией, что можно проследить по соответствующим цитатам официальных лиц этой страны.

Мария Захарова подчеркнула, что обращать внимание нужно именно на эти заявления, а не на "вбросы" со стороны армянских СМИ и не на "попытки придумывать то, чего не было".

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Версия на английском языке Russian MFA: Armenian media shamelessly distort words of Russian leadership

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