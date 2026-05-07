Мариам Квривишвили проведет переговоры в Туркменистане

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили прибыла с визитом в Туркменистан для обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами в различных направлениях экономики.

Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В рамках визита запланированы встречи высокого уровня с представителями туркменских властей.

Кроме того, Мариам Квривишвили в статусе сопредседателя проведет пятое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Туркменистаном.