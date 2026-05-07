Мариам Квривишвили проведет переговоры в Туркменистане
В регионе
- 07 мая, 2026
- 12:50
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили прибыла с визитом в Туркменистан для обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами в различных направлениях экономики.
Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
В рамках визита запланированы встречи высокого уровня с представителями туркменских властей.
Кроме того, Мариам Квривишвили в статусе сопредседателя проведет пятое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Туркменистаном.
Последние новости
14:11
Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ "Лукойла" в ПермиДругие страны
14:08
В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажираДругие страны
13:49
CBC Sport извинился перед болельщиками за отсутствие трансляции полуфинала ЛЧФутбол
13:46
Яссер Алаки: ИБР готов оказать Азербайджану поддержку в сфере ИИИКТ
13:32
ICIEC о привлечении инвестиций в Азербайджан и поддержке экспортаФинансы
13:24
Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады ИранаДругие страны
13:21
В ICD назвали сельское хозяйство главным направлением работы в АзербайджанеФинансы
13:11
Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной СШАВ регионе
13:09