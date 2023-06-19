Маляр: ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях

За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСГВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСГВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"В целом подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км", - сообщила она.

По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.

"За прошедшую неделю противник понес существенные потери. В частности, на прошлой неделе его потери по всем направлениям составили более 4 600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 российских военных", - сообщила замминистра.

По ее словам, также Силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и т.д..