О нас
Report Georgia
Аудио новости

Максим Орешкин заразился коронавирусом

Максим Орешкин заразился коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин пожелал помощнику президента скорейшего выздоровления
В регионе
6 марта 2021 г. 13:26
Максим Орешкин заразился коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса Мишустин, выражая благодарность высокопоставленным чиновникам за их работу по подготовке соответствующей программы, отметил, что Орешкин "очень много работал, чтобы эта программа случилась". "К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - сказал премьер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi