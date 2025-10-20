Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 22:53
    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что угрозы Евросоюза об отмене безвизового режима безосновательны.

    Как сообщает местное бюро Report, по ее словам, страны-члены ЕС не намерены превращать этот вопрос в средство политического давления.

    "Всем стало ясно, что разговоры об отмене безвизового режима и давление на Грузию таким образом безосновательны. ЕС не готов одним росчерком пера превратить безвизовый режим в инструмент политики", - сказала Бочоришвили.

    По словам министра, в ЕС нет достаточной поддержки для реализации этой идеи, и не ожидается конкретных шагов в направлении приостановки безвиза.

    Мака Бочоришвили Грузия Евросоюз безвизовый режим
    Maka Boçorişvili: Aİ-nin Gürcüstana vizasız rejimin ləğvi ilə bağlı təhdidləri əsassızdır

    Последние новости

    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

    Карабах
    23:48

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    23:29

    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    23:13

    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Другие страны
    22:53

    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    В регионе
    22:35

    В Баку арестован водитель за неэтичное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку

    Происшествия
    22:23

    Ялчын Рафиев принял участие в совещании ЕС высокого уровня

    Внешняя политика
    22:20

    США и Австралия инвестируют $3 млрд в добычу критически важных минералов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:05

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    Лента новостей