Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны
В регионе
- 20 октября, 2025
- 22:53
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что угрозы Евросоюза об отмене безвизового режима безосновательны.
Как сообщает местное бюро Report, по ее словам, страны-члены ЕС не намерены превращать этот вопрос в средство политического давления.
"Всем стало ясно, что разговоры об отмене безвизового режима и давление на Грузию таким образом безосновательны. ЕС не готов одним росчерком пера превратить безвизовый режим в инструмент политики", - сказала Бочоришвили.
По словам министра, в ЕС нет достаточной поддержки для реализации этой идеи, и не ожидается конкретных шагов в направлении приостановки безвиза.
