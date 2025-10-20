İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Maka Boçorişvili: Aİ-nin Gürcüstana vizasız rejimin ləğvi ilə bağlı təhdidləri əsassızdır

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 22:46
    Maka Boçorişvili: Aİ-nin Gürcüstana vizasız rejimin ləğvi ilə bağlı təhdidləri əsassızdır

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bildirib ki, Avropa İttifaqının (Aİ) vizasız rejimin ləğvi ilə bağlı təhdidləri əsassızdır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, o, Aİ-nin üzv dövlətlərinin bu məsələni siyasi təzyiq vasitəsinə çevirməyə hazır olmadığını iddia edib.

    "Hamı aydın gördü ki, vizasız gediş-gəlişin ləğvi barədə danışmaq və bununla Gürcüstana təzyiq göstərmək əsassızdır. Avropa İttifaqı bir qələmlə vizasız rejimi siyasət alətinə çevirməyə hazır deyil", - Boçorişvili deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, Aİ-də bu ideyanın həyata keçirilməsinə kifayət qədər dəstək yoxdur və vizasız rejimin dayandırılması istiqamətində konkret addım atılması gözlənilmir.

    Maka Boçorişvili Avropa İttifaqı vizasız rejim
    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    Son xəbərlər

    00:00

    Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:51

    Macarıstan XİN: Aİ-nin Rusiyaya yeni sanksiyalar paketini əngəlləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    23:34
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanlı akademikin faciəvi sonu

    Daxili siyasət
    23:29

    Tramp: ABŞ HƏMAS-a qarşı güc tətbiq etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    23:21

    ABŞ Çinə təyyarə hissələrinin tədarükünü dayandıra bilər

    Digər ölkələr
    22:57

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    22:49

    Amerikalı şahmatçı 30 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    22:46

    Maka Boçorişvili: Aİ-nin Gürcüstana vizasız rejimin ləğvi ilə bağlı təhdidləri əsassızdır

    Region
    22:24

    ABŞ və Avstraliya vacib mineralların çıxarılmasına 3 milyard dollar sərmayə qoyacaq - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti