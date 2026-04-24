Мака Бочоришвили: Курс Грузии на евроинтеграцию - исторический выбор

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на сессии под названием "Защита через расширение: Безопасность как новый столп членства" в рамках Дельфийского экономического форума.

Бочоришвили заявила о неизменности курса Грузии на евроинтеграцию: "Этот путь является частью нашей идентичности и историческим выбором".

Министр добавила, что расширение Европейского союза (ЕС) должно оцениваться не только как бюрократический процесс, но и в более широком геополитическом контексте, и этот процесс должен служить обеспечению общей безопасности.

Она также обратила внимание на вызовы безопасности, с которыми сталкивается Грузия, и заявила, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, страна смогла сохранить стабильность и продолжить свое развитие.

Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года, 14 декабря 2023 года страна официально получила статус кандидата. Однако к середине 2024 года процесс вступления был де-факто приостановлен Евросоюзом из-за внутренних политических процессов в Грузии. Власти Грузии рассчитывают вступить в ЕС к 2030 году.