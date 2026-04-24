    В регионе
    • 24 апреля, 2026
    • 10:56
    Мака Бочоришвили: Курс Грузии на евроинтеграцию - исторический выбор

    Курс Грузии на интеграцию в Европу неизменен, и это исторический выбор.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на сессии под названием "Защита через расширение: Безопасность как новый столп членства" в рамках Дельфийского экономического форума.

    Бочоришвили заявила о неизменности курса Грузии на евроинтеграцию: "Этот путь является частью нашей идентичности и историческим выбором".

    Министр добавила, что расширение Европейского союза (ЕС) должно оцениваться не только как бюрократический процесс, но и в более широком геополитическом контексте, и этот процесс должен служить обеспечению общей безопасности.

    Она также обратила внимание на вызовы безопасности, с которыми сталкивается Грузия, и заявила, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, страна смогла сохранить стабильность и продолжить свое развитие.

    Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года, 14 декабря 2023 года страна официально получила статус кандидата. Однако к середине 2024 года процесс вступления был де-факто приостановлен Евросоюзом из-за внутренних политических процессов в Грузии. Власти Грузии рассчитывают вступить в ЕС к 2030 году.

    Мака Бочоришвили Европейский союз (ЕС) Грузия Евроинтеграция
    Maka Boçorişvili: Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya kursu tarixi seçimdir

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей