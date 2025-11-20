Магдалена Гроно: ЕС поддерживает Баку и Ереван на пути к полномасштабному миру
- 20 ноября, 2025
- 13:01
Евросоюз поддерживает Баку и Ереван на их пути к полномасштабному миру и региональным успехам.
Как сообщает Report, об этом спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Магдалена Гроно написала на своей странице в соцсети Х по итогам двухдневного визита в Ереван.
Гроно напомнила, что в ходе визита в Ереван провела переговоры с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и другими официальными лицами.
"Благодарна за содержательный обмен мнениями по вопросам мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, армяно-турецкой нормализации, регионального сотрудничества, связности и гуманитарной повестки. Также была рада принять участие в интересных обсуждениях с представителями гражданского общества. Европейский союз поддерживает своих партнеров - Армению и Азербайджан - на их пути к полномасштабному миру и региональным успехам", - написала она.
