Магдалена Гроно: ЕС поддерживает Баку и Ереван на пути к полномасштабному миру

Евросоюз поддерживает Баку и Ереван на их пути к полномасштабному миру и региональным успехам.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Магдалена Гроно написала на своей странице в соцсети Х по итогам двухдневного визита в Ереван.

Гроно напомнила, что в ходе визита в Ереван провела переговоры с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и другими официальными лицами.

"Благодарна за содержательный обмен мнениями по вопросам мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, армяно-турецкой нормализации, регионального сотрудничества, связности и гуманитарной повестки. Также была рада принять участие в интересных обсуждениях с представителями гражданского общества. Европейский союз поддерживает своих партнеров - Армению и Азербайджан - на их пути к полномасштабному миру и региональным успехам", - написала она.