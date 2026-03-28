МАГАТЭ заявило об отсутствии радиационной угрозы после удара по заводу в Хондабе
В регионе
- 28 марта, 2026
- 02:41
Международное агентство по атомной энергии сообщило об отсутствии риска выброса радиации после ударов по заводу по производству тяжелой воды в иранском Хондабе.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ в X.
"Радиационной опасности не обнаружено, поскольку на объекте нет заявленного ядерного материала", - отмечается в сообщении.
В агентстве уточнили, что информация об обстреле объекта была предоставлена иранской стороной.
05:57
США впервые поставят Саудовской Аравии истребители F-35Другие страны
05:25
Трамп назвал ошибкой отсутствие НАТО в операции против ИранаДругие страны
04:49
Фото
В Стамбуле обсудили углубление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере медиаМедиа
04:16
18-летний игрок "Баварии" Карл дебютировал за сборную ГерманииФутбол
03:58
Фото
Всемирный банк готов поддержать проекты в газовом секторе СербииДругие страны
03:35
Дональд Трамп заявил, что США осталось поразить более 3,5 тыс. целей в ИранеДругие страны
03:04
Трамп: Куба станет следующей целью СШАДругие страны
02:47
Турция намерена усилить коммуникационное сотрудничество с АзербайджаномМедиа
02:41