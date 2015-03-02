МАГАТЭ требует от Ирана ускорить работу по спорным вопросам ядерной программы

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует от Ирана ускорить работу по вопросам возможной военной направленности иранской ядерной программы. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил гендиректор агентства Юкия Амано, выступая на заседании Совета управляющих агентства.

"Этот процесс не может продолжаться бесконечно", - заявил Ю.Амано.

Напомним, международная "шестерка" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) проведет с Ираном переговоры по его ядерной программе на уровне политдиректоров МИД в швейцарском городе Монтрё 5 марта.