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    ​ МАГАТЭ к 15 декабря даст итоговую оценку по иранской ядерной программе

    15 августа Иран сделал некоторые объяснения в письменной форме по всем остающимся вопроса

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может к середине декабря представить финальную оценку переданной Тегераном информации, касающейся ядерной деятельности Ирана, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    "15 августа Иран должен был и сделал некоторые объяснения в письменной форме по всем остающимся вопросам. Сейчас мы изучаем объяснения Ирана и собираемся представить вопросы", - сообщил глава МАГАТЭ Юкио Амано на пресс-конференции в Астане.

    "Потом, с середины сентября до середины октября, мы будем вовлечены в этот процесс, в ходе которого пройдут встречи, и после середины октября мы проведем системный анализ для финальной оценки. Мы уверены в том, что сможем предоставить финальную оценку до 15 декабря", - добавил глава МАГАТЭ.

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