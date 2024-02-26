МАГАТЭ: Иран сократил запасы обогащенного урана до 60%

Иран сократил запасы обогащенного до 60% урана.

Иран сократил запасы обогащенного до 60% урана.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

По его информации, запасы иранского урана, обогащенного почти до оружейного качества, сократились, в результате чего они оказались ниже теоретического порога, при котором он мог бы произвести три атомные бомбы.

Также агентство утверждает, что высокопоставленный дипломат заявил, что Иран в настоящее время производит уран, обогащенный до 60% при скорости около 9 кг в месяц. К этой скорости он вернулся в конце ноября после спада в течение прошлого года.

Отметим, что 2 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что резкий рост производства высокообогащенного урана в Иране пошел на спад, но при этом он продолжает накапливать обогащенный до 60% уран. При дальнейшем обогащении (выше 90%) уран может использоваться для создания ядерного оружия.