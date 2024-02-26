О нас

МАГАТЭ: Иран сократил запасы обогащенного урана до 60%

МАГАТЭ: Иран сократил запасы обогащенного урана до 60% Иран сократил запасы обогащенного до 60% урана.
В регионе
26 февраля 2024 г. 23:06
МАГАТЭ: Иран сократил запасы обогащенного урана до 60%

Иран сократил запасы обогащенного до 60% урана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

По его информации, запасы иранского урана, обогащенного почти до оружейного качества, сократились, в результате чего они оказались ниже теоретического порога, при котором он мог бы произвести три атомные бомбы.

Также агентство утверждает, что высокопоставленный дипломат заявил, что Иран в настоящее время производит уран, обогащенный до 60% при скорости около 9 кг в месяц. К этой скорости он вернулся в конце ноября после спада в течение прошлого года.

Отметим, что 2 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что резкий рост производства высокообогащенного урана в Иране пошел на спад, но при этом он продолжает накапливать обогащенный до 60% уран. При дальнейшем обогащении (выше 90%) уран может использоваться для создания ядерного оружия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Патриарх Кирилл: Турция занимает одно из ведущих мест на международной арене
Патриарх Кирилл: Турция занимает одно из ведущих мест на международной арене
26 февраля 2024 г. 20:18
Министр иностранных дел Армении посетит Турцию
Министр иностранных дел Армении посетит Турцию
26 февраля 2024 г. 18:55
Троянский конь для РФ: позиция Армении угрожает безопасности стран ОДКБ
"Троянский конь для РФ": позиция Армении угрожает безопасности стран ОДКБ
26 февраля 2024 г. 18:50
Депутат Рады: Преступлениям в Ходжалы должна быть дана правовая оценка
Депутат Рады: Преступлениям в Ходжалы должна быть дана правовая оценка
26 февраля 2024 г. 18:00
Генсек ООН предупредил о риске эскалации конфликта в Украине
Генсек ООН предупредил о риске эскалации конфликта в Украине
26 февраля 2024 г. 17:45
В Тбилиси прошла акция Справедливость для Ходжалы!
ФотоВ Тбилиси прошла акция "Справедливость для Ходжалы!"
26 февраля 2024 г. 17:42
Президент Армении прибыл в Ирак с официальным визитом
Президент Армении прибыл в Ирак с официальным визитом
26 февраля 2024 г. 17:19
Глава полиции: Возле офиса правящей партии Армении обнаружен муляж бомбы
Глава полиции: Возле офиса правящей партии Армении обнаружен муляж бомбы
26 февраля 2024 г. 17:07
Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта в Китай
Иран создал ряд компаний в ОАЭ для обхода санкций и роста экспорта в Китай
26 февраля 2024 г. 16:27
В Кыргызстане из-за схода лавины погибли четыре туриста из Чехии
В Кыргызстане из-за схода лавины погибли четыре туриста из Чехии
26 февраля 2024 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi