ЕС готовит новый тип соглашений с Арменией и Беларусью

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз готовит с Арменией и Беларусью новый вариант соглашений, которые будут связывать эти страны и ЕС гораздо меньше, чем соглашения об ассоциации. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД председательствующего в ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.

"Мы ищем систему, при которой не рушились бы все мосты. Мы понимаем, что соглашение об ассоциации невозможно, все готовы найти более легкий вариант, менее настойчивый и фундаментальный. В отношении этих двух стран (Беларуси и Армении — ред.) все согласны. Это не соглашение об ассоциации, это не сработает. Это будет что-то на уровень ниже", — заявил Ассельборн журналистам после неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС, на которой обсуждались отношения со странами Восточного партнерства и России.

Он отметил, что "таможенных льгот в этом соглашении не будет". "Там будет многое, но мы сейчас это только разрабатываем", — заявил министр.

В программу Восточного партнерства входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Грузия, Украина и Молдова подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в июне 2014 года.