Люк Коффи: США нужно включить Азербайджан в формат сотрудничества со странами ЦА

Соединенным Штатам Америки (США) для эффективного сотрудничества со странами Центральной Азии (ЦА) необходимо активнее взаимодействовать с Азербайджаном.

Как передает Report, такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи.

Он отметил, что встреча в формате "С5+1" (пять стран Центральной Азии и США), которая пройдет в Вашингтоне 6 ноября, совпала с важным геополитическим рубежом: влияние России в регионе заметно ослабло на фоне войны в Украине.

По его словам, участие президента США Дональда Трампа, который в последнее время проявляет все большую активность на международной арене, придаст встрече в формате "С5+1" заметный дипломатический импульс.

"Недавно (8 августа) он (президент Трамп - ред.) организовал знаменательный саммит лидеров Армении и Азербайджана, который может привести к миру на Южном Кавказе. Этот саммит стал значительным достижением в регионе, который Москва долгое время считала частью своей сферы влияния. Хотя США не являются евразийской страной, они восстановили свою значимость для региона, организовав эту встречу 8 августа [в Вашингтоне]", - отметил Коффи.

Старший научный сотрудник Института Хадсона отметил, что для США сотрудничество с Центральной Азией имеет стратегический смысл, поскольку регион богат природными ресурсами - нефтью, природным газом и редкоземельными металлами.

"Кроме того, через Центральную Азию проходят одни из важнейших транзитных маршрутов Евразии, многие из которых сохраняют значение еще со времен Великого шелкового пути", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что США в регионе преследует четыре основные цели: содействие росту и стабильности; укрепление регионального суверенитета; увеличение взаимодействия с Западом; создание энергетических и торговых путей в обход России и Ирана.

"Сухопутная торговля и транзит через Евразию были движущей силой экономического развития со времен Шелкового пути. Эта артерия, связывающая Восток и Запад, сохраняет свою значимость. В связи с введением США и их партнерами санкций против России и Ирана многие страны ищут альтернативные торговые и транзитные пути между Европой и Азией. Существует только один жизнеспособный вариант для торговли с Востока на Запад на евразийском континенте в обход России и Ирана - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ- ред.). Данная артерия, широко известная как Средний коридор, простирается из Центральной Азии через Каспийское море и Южный Кавказ в Европу, откуда товары поступают на мировые рынки", - пишет он.

Люк Коффи считает, что США необходимо поощрять страны региона на более широкое использование Среднего коридора:

"Контейнерные перевозки по Среднему коридору в последние годы быстро росли. В 2022 году объемы контейнерных перевозок увеличились примерно на 33% по сравнению с 2021 годом, что отражает растущий спрос на транзитные маршруты за пределами России. К 2024 году объемы перевозок более чем удвоились, поскольку правительства и компании продолжали переводить логистику в сторону каспийского коридора. Казахстан, ключевой экспортер энергоносителей в регионе, начал диверсифицировать свой стратегический экспорт, используя этот маршрут. Около 64% его экспорта урана в западном направлении теперь идет по Среднему коридору, что представляет собой резкое изменение по сравнению с ситуацией всего несколько лет назад. Страна также экспортировала около 1,4 млн тонн нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2024 году в рамках более широких усилий по снижению своей зависимости от российской инфраструктуры. Астана планирует увеличить объем экспорта по БТД до примерно 2,2 млн тонн в ближайшем будущем", - отмечает он.

Эксперт также полагает, что для более успешного взаимодействия США со странами Центральной Азии Вашингтону стоит заручиться поддержкой Баку - превратив формат "С5+1" в "С5+2":

"По экономическим, историческим и логистическим причинам Азербайджан, хотя и не является центральноазиатской страной, является воротами в регион для трансатлантического сообщества. Если США хотят, чтобы эти инициативы увенчались успехом, Азербайджан должен иметь место за столом переговоров. Это взаимодействие может быть таким же простым, как добавление специальной сессии формата "С5+2" в конце ежегодной встречи в формате "С5+1"".