​"ЛУКойл" заключил с Ираном сделку по разведке месторождений углеводородов

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Российская нефтяная компания "ЛУКойл" заключила с Ираном сделку по поиску месторождений углеводородов на сумму около 6 млн.

Как передает Report со ссылкой на иранский телеканал Press TV, об этом сообщил руководитель отдела по разведке нефтяных месторождений Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Хормоз Калаванд.

По его словам, поиски запасов углеводородов будут производиться в районе месторождения Даште Абадан и в северных частях Персидского залива в провинции Хузестан.

Отмечается, что "ЛУКойл" взял на себя все связанные с исследованием расходы и работа над проектами уже начата.

Ранее в министерстве нефти Ирана заявили о хороших шансах российских компаний на получение месторождений в стране.