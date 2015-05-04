​Лукашенко заявил о потеплении в отношениях с Западом

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отношения страны с Западом начали улучшаться, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нынешний уровень взаимоотношений мы характеризуем как некоторое потепление", - заявил А.Лукашенко на встрече с министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцем.

По его словам, раньше страны были нацелены на улучшение отношений друг с другом, однако затем Запад "поменял тактику".

"Мы хотим, чтобы и Австрия, и Запад посмотрели на Беларусь вблизи, и предприняли ряд шагов в правильном направлении", - заявил президент.